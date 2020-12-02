السفارة الأمريكية: واشنطن شريكٌ وصديقٌ للخرطوم





أكدت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن بلادها تظل شريكاً وصديقاً مقرباً من السُّودان وشعبه.

وجاء التعليق على خلفية توقيع اتفاق شراء قمح بـ20 مليون دولار بين برنامج المعونة الأمريكية ووزارة المالية السودانية الخميس الماضي.

وقالت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أمس، إن برنامج المعونة الأمريكية وقّع مذكرة التفاهُم مع وزارة المالية السُّودانية لتوفير شراء 67.500 طن متري من القمح للسودان بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. وأوضحت السفارة أن القمح سيأتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وأشارت إلى أن القمح المستورد عبر برنامج الغذاء العالمي سيساعد في سد النقص الذي يُعاني منه السُّودان في القمح.

صحيفة الصيحة