د. حمدوك يبحث ملفات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع الرئيس المناوب للجنة





أشاد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بجهود لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، مُجدداً دعم حكومة الفترة الانتقالية لبرنامج عمل اللجنة في تفكيك دولة الفساد وإزالة تمكين الحزب الواحد لمصلحة بناء دولة جميع المواطنين على أساس قيم ثورة ديسمبر في العدالة والشفافية والمحاسبة، وأكّد سيادته أن هذه اللجنة تُعَد أحد أهم إنجازات ثورة ديسمبر، وأنّ عمل اللجنة باحترافية ومهنية يحمي اللجنة من أي تقوُّل.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم أعضاء مقررية اللجنة بحضور عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة، الأستاذ/محمد الفكي سليمان، والذي أوضح في تصريح صحفي أنهم اطلعوا رئيس مجلس الوزراء على عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصةً وأن اللجنة بصدد تقديم تقرير أداء عن عملها بكل مؤسسات الدولة بعد مرور عام على تكوينها.

وأضاف الأستاذ محمد الفكي أن اللقاء بحث أهمية استفادة الدولة من الموارد التي استردتها اللجنة لجهة إدراجها في الخطط والبرامج المختلفة، وآليات إنجاز ذلك لتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأشار الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، أن اللقاء تناول كذلك آليات ملء الفراغ في مؤسسات الخدمة المدنية على ضوء قرارات اللجنة التي أصدرتها بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الذين وصلوا لمواقعهم بغير الطُرُق السليمة والإجراءات الصحيحة القانونية، وحاجة هذه المؤسسات لملء تلك الوظائف بواسطة الشباب الذين يمثلون روح الثورة، لاسيّما لتجاربهم وخبراتهم العملية، كما وأكّد الأستاذ محمد الفكي أن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء كان مثمراً، وستنعكس نتائجه بشكل إيجابي في مقبل الأيام.