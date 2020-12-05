البرهان : إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية لم يعترض أو يتحفّظ عليه أحدٌ





قال الفريق أول ‏البرهان لقناة “العربية”: إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحدٌ. وفق صحيفة السوداني.

الخرطوم ( كوش نيوز)