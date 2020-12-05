سياسية
البرهان : إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية لم يعترض أو يتحفّظ عليه أحدٌ
قال الفريق أول البرهان لقناة “العربية”: إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحدٌ. وفق صحيفة السوداني.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
جماعة حمدوك ووزراء ه ديل منافقين معاك كلام ووراك كلام مخالف ديل دايرين يستفردوا بالقرار تطبيق ديكتاتورية البروليتاريا وهم لها صراع …. وشعار تسوق للمقصلة او يسوقونا حقيقي هن لا يرتضون أحد مشاركتهم .
اكنسوهم وريحونا منهم الله لا جاب عقابن .
كان مفروض وزراء كلهم طلعوا ناس فاشلين يستحوا وينسحبوا ويتيحوا فرصة للغيرولكن ديل جماعة الكنكشة الجد جد ذاتن .
ديل سكاري ساااي.. حمدوكات ساااااي.. الا من رحم ربي.. الغريب ف الامر يهبوا هبة رجلا واحد..ويقموا الدنيا تبعهم ولا يقعدوها…وينموا علي انفسهم …اذا تعلق الامر بكرسي وسلطه ومال ….وعندما يتعلق الامر بفرن..وغاز…وعيش …وغلاء ..وطحين..وووو..يصرف لهم الدكتور الخبير الاقتصادي حمدوك روشته س س نعبر..س س ننط…س س نسكر الكرسي سمح