وزير الصحة: إضراب الطبيب الكامل عن العمل بالطوارئ غير أخلاقي وغير مهني





وصف د.أسامة احمد عبدالرحيم وزير الصحة الاتحادي المكلف إضراب الطبيب الكامل عن العمل بالطوارئ بأنه غير مهني وغير أخلاقي .

وكشف الوزير في تصريحات صحفية محدودة (على خلفية الانسحاب الشامل لجميع نواب الاختصاصيين من المستشفيات) عن اتفاق مع نواب الاخصائيين على مسارين، مسار الطبيب والوظيفة الثابتة .

واضاف الوزير ان الوظيفة الثابتة لها اشتراطات والتزامات حسب المجلس القومي للتدريب وهو قانون لايستطيع الوزير إلغائه.

وقال ” نحن في الصحة اوجدنا نظام التعاقدات وهو استثناء النواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالي على الرغم من ايقاف مجلس الوزراء للتعاقدات في الدولة. وقال تم التعاقد مع نواب الاختصاصيين مقابل عملهم في المستشفيات، وأضاف قائلا ” إن النواب رفضوا التعاقد وطالبوا بوظيفة ثابتة دون اشتراط او التزام ”

وفيما يتعلق بمسار الطبيب قال هناك مشكلة ويحتاج إلى عمل وسيرى النور قريباً

الخرطوم 5-12-2020 (سونا)