مناوي: حديث إبراهيم الشيخ خطير وقد يغير مزاجنا السياسي





انتقد رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، تصريحات القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ بشأن صلاحيات مجلس شركاء الحكم.

وجاء انتقاد مناوي للشيخ على خلفية منشور للأخير على صفحته بـ(فيسبوك) طالب فيه بتحديد صلاحيات مجلس الشركاء بشكل قطعي.

واعتبر مناوي أن حديث الشيخ يعني أن صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وقحت ثابتة ولن تغيرها أطراف السلام، ورأى أن هذا ربما يغير المزاج السلس الذي جاء بعد ١٥ نوفمبر.

وغرّد مناوي على صفحته الشخصية بـ(تويتر)-رصدها موقع باج نيوز الإخباري- قائلاً: “قرأت للأستاذ ابراهيم الشيخ في صحيفة السوداني الذي حدد فيه أن صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وقحت ثابتة ولن تغيرها اطراف السلام، هذا يعني لا رحنا ولا جئنا، وأضاف:” هذا أخطر ما قرأته ربما يغير المزاج السلس الذي جاء بعد ١٥ نوفمبر”.

صحيفة السوداني