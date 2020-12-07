كباشي يؤكد دعم المجلس السيادي لعمل النيابة العامة





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، دعم ومساندة المجلس لعمل النيابة العامة، وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تعوق أداء واجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها في البلاد.

وأطمأن كباشي لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم “الاثنين” النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، على مجمل الترتيبات التي اتخذتها النيابة العامة لتنفيذ الجوانب التي تليها لتطوير وترقية الأداء.

من جانبه، أبدى النائب العام استعداد النيابة العامة لدعم تنفيذ اتفاق السلام من خلال تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الأطراف.

وكان مجلس السيادة الانتقالي أجاز في وقتٍ سابقٍ التقرير الذي قدمه النائب العام وتضمن عدداً من العقبات التي تعوق أداء النيابة العامة، ووجه بمعالجتها خاصة الجوانب المتعلقة بنقص الكادر البشري ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.

باج نيوز