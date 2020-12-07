طالع ما دار بين الكباشي والنائب العام





أكد عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، الإثنين، دعم ومساندة المجلس لعمل النيابة العامة وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تعوق أداء واجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها في البلاد. وناقش كباشي خلال لقائه النائب العام تاج السر الحبر، بحسب “وكالة السودان للأنباء”، مجمل الترتيبات التي اتخذتها النيابة العامة لتنفيذ الجوانب التي تليها لتطوير وترقية الأداء. من جانبه أبدى النائب العام، استعداد النيابة العامة لدعم تنفيذ اتفاق السلام من خلال تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الأطراف. يذكر أن مجلس السيادة الإنتقالي، أجاز في وقت سابق التقرير الذي قدمه النائب العام، والذي تضمن عدد من العقبات التي تعوق أداء النيابة العامة، ووجه بمعالجتها خاصة الجوانب المتعلقة بنقص الكادر البشري ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.

الخرطوم ( كوش نيوز)