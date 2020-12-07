رئيس مجلس السيادة يلتقي أوباسانجو





إلتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم بمكتبه الرئيس النيجيري الأسبق اوباسانجو والذي يعد أحد حكماء أفريقيا ، بحضور الأستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، حيث تناول اللقاء قضايا الفترة الانتقالية.

وأشاد أوباسانجو في تصريح صحفي بتجربة الانتقال السياسي في السودان والتي وصفها بالتجربة الفريدة، مبيناَ أنه إطلع خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي على الأوضاع الراهنة في البلاد.

ودعا الرئيس النيجيري الأسبق مكونات الفترة الانتقالية إلى التعاون والتكاتف من أجل العبور بالبلاد لبر الأمان وذلك من خلال تعزيز الثقة فيما بينها.

وأوضح أوباسانجو أنه إطمأن خلال اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين بأن السودان يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق السلام والإستقرار السياسي.

إلى ذلك إمتدح وزير الخارجية المكلف جهود الحكيم الإفريقي أوباسانجو في تقريب وجهات النظر بين مكونات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس عبر التعاون بين كافة أطراف المرحلة الانتقالية.

سونا