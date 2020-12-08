الحرية والتغيير تدعو تنسيقيات الولايات تسمية ممثليها للمجلس التشريعي لعدد 107 مقعد
دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تنسيقيات التحالف بولايات السودان تسمية ممثلين وممثلات للمجلس التشريعي الانتقالي ضمن مقاعد قوى الحرية والتغيير والتي صارت عقب توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ١٦٥ مقعداً، خصصت منها ١٠٧ مقاعد للولايات وفقاً لثقلها في آخر احصاء سكاني.
واوضح تحالف قوى الحرية والتغييرفي خطاب وجهه الإثنين لتنسيقيات التحالف بالولايات ان اتبع المعايير المحددة في الوثيقة الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، مشدداً على الا تقل نسبة تمثيل النساء عن ٤٠٪ مع تخصيص مقاعد للجان المقاومة في كافة ولايات السودان.
واشار البيان الى انه من المأمول أن يفرغ التحالف من اكمال المشاورات وتسمية جميع ممثليه في الكتل والولايات قبل يوم ١٦ ديسمبر الجاري، كما سيعمل على حث بقية الأطراف على تسمية ممثليها في أقرب فرصة ممكنة ليكتمل تكوين أهم مؤسسات …
الخرطوم في 7-12-2020(سونا)
2 تعليقات
هههههه لعب ثعالب….قموا الدنيا وقالو الشباب والنسوان ماف
وما موافقين ودايرين اهرشوا العسكر عشان اوافق ليهم بالمجلس التشريعي الغير منتخب …عشان اجيبو الشيوعيه والعلمانيه …عشان اول قرار اطلعوهو مشنقه برهان وحمدتي….وقيام بيوت الدعاره وفتح البارات والملاهي الليليه…المشكل لو كانت ع الملاهي والبارات تكون مشكل صغير ربما برهان وكباشي وحمدتي مرروها…لكن عفوا قحط انها رقبتهم وهم اكثر شي محافظين عليه اكتر من الدين زاتو….
ما دام كده دي فرصه مناسبه للعسكري وبالوثيقه الشيطانيه بتاعتهم اطالب بالاتي
حصه العسكري النصف ف كل الوزارات والمؤسسات ما دام هو شريك وهو حر ف نصيبه يجيب اسلاميين ولا يهود
مراجعه ومحاسبه ومحاكمه لاي قرش وفساد من اول يوم استلم القحط السلطه
علي العسكري ان لا يرضخ للضغوط ما دام عندو مستند موقع منهم علي مجلس الشركاء وليتجهوا للقضاء
ع العسكر وضع 3 خيارات للقحط
اما الموافقه
اما سحبكم ونصيبكم يوزع لباقي الاحزاب
اما انتخابات
اي تنازل ضعف وهوان وح اكون بدايه لتنازلات كبيره وفتح باب الفشل وعدم السيطره …الشارع ضد قحط الشيوعي العلماني
وينو المال وينو ،،،وينو القروش وينو ،،،وينو دم الشباب وينو،،
يعني خلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص
حليتو مشاكل البلد والخزنه ملاااااااااااااااااااااااانه
عشان نفتح حنيفيه صرف ع مجلس شركاء واكثر من 300 عاطل شيوعي علماني عميل للبرلمان التشريعي…ومخصصات واعفاءات…وفارهات…وعمارات….وقصور…..واعفاءات…وووووووووو…..مواااااااااااااسير الله لا بارك اي عدو للدين،،،هو زاتو وين الشغل وينو ….وينو البلد وينو….
تبا لكم ذهابا وعودة