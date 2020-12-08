حذف السودان من قائمة الولايات المتحدة للمراقبة الخاصة بالحريات الدينية





اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك ‏بومبيو، عن حذف ‎السودان من قائمة المراقبة الخاصة بناءً على التقدم الكبير والملموس الذي حققته الحكومة السودانية، خلال العام الماضي في مجال الحرية الدينية، وأعلن أن إصلاحاتها الشجاعة لقوانينها وممارساتها تشكل نماذج تحتذي بها الدول الأخرى.

وكانت الولايات المتحدة الامركية قد حذفت في ديسمبر 2019 اسم السودان من اللائحة السوداء حول الحريات الدينية على خلفية قيام الحكومة الانتقالية بخطوات مهمة لمعالجة الانتهاكات المنهجية التي ارتكبها النظام السابق للحرية الدينية. وتم ادراج السودان تحت قائمة المراقبة الخاصة، التي تم حذفه منها اليوم.

صحيفة السوداني