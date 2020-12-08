سياسية
النواب يتبرأون من “الاتفاق” ويتمسكون بالإضراب
تبرأت لجنة إضراب نواب إختصاصيي السودان، من الاتفاق بين مايسمى بمبادرة الإضراب وبعض الأساتذة الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء والذي تحدث عن رفع الإضراب.
وأكدت تمسكها بالإضراب الشامل لحين تحقيق المطالب والمتمثلة في التسكين الوظيفي لعدد ٧٠٠٠ نائب ومراجعة شروط المنحة.
وقالت اللجنة إن الإضراب هو الطريق الوحيد نحو الحل، مشددة على أن أي خبر غير ذلك عار من الصحة.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
كل الاضرابات التي تكون في زمن الديمقراطية وتحديدا الفترة الانتقالية .. تقف خلفها قوى مضادة للثورة بقصد احداث التدهور في حياة الناس بشتى مجالاتها لإثارة سخطهم على الحكومة
وإلا لماذا لا نرى كل هذا الكم الهائل من الاضرابات فى زمان الانظمة الديكتاتورية المستبدة ؟
ألأن العاملين في كافة مرافق الدولة كانوا راضين عن كل ما يتعلق بشؤون عملهم ؟