النواب يتبرأون من “الاتفاق” ويتمسكون بالإضراب





تبرأت لجنة إضراب نواب إختصاصيي السودان، من الاتفاق بين مايسمى بمبادرة الإضراب وبعض الأساتذة الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء والذي تحدث عن رفع الإضراب.

وأكدت تمسكها بالإضراب الشامل لحين تحقيق المطالب والمتمثلة في التسكين الوظيفي لعدد ٧٠٠٠ نائب ومراجعة شروط المنحة.

وقالت اللجنة إن الإضراب هو الطريق الوحيد نحو الحل، مشددة على أن أي خبر غير ذلك عار من الصحة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة