تأجيل محاكمة رئيس هيئة الأركان السابق هاشم عبد المطلب





رفعت أمس الاثنين جلسة محاكمة رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبد المطلب، وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات العامة متهمين بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي في 27 يوليو من العام الماضي 2019 إلى جلسة أخرى في مطلع الشهر الجاري، وقرر القاضي رفع الجلسة للفصل في الطلب المقدم من هيئة الاتهام.

وفي جلسة سابقة أصدرت المحكمة قراراً بسرية الجلسات إلى حين الفصل في القضية واستمعت المحكمة في جلسات أسبق لأقوال المتهم الأول الفريق هاشم عبد المطلب الذي تحدث عن مسؤولياته كرئيس لهيئة أركان الجيش السوداني ومهامه الأساسية في ظل ما وصفه بالسيولة الأمنية منذ شهري أبريل ومايو 2019م وحالة الاستفزاز العامة وقتها التي كان يتعرض لها جنود وضباط القوات المسلحة.

وأبرز أسماء المتهمين برتب رفيعة مثل اللواء ركن محي الدين أحمد الهادي، واللواء طيار أبو القاسم علي رحمة الله، اللواء ركن عبد العظيم علي الأمين، اللواء ركن بحر أحمد بحر، اللواء ركن إبراهيم محمد عبد الرحيم، العميد ركن محمد قرشي محمد الأمين، العقيد ركن أحمد عباس محمد أحمد، والمقدم صالح فضل المولى.

المصدر : كوش نيوز