الشعبي: ما يتداول حول الوحدة مع الوطني تضخيم للقاء حدث بعطبرة





قال حزب المؤتمر الشعبي، إن ما يتداول حول وحدة حزبي الشعبي والمؤتمر الوطني تضخيم للقاء حدث بمدينة عطبرة.

وأوضح الشعبي في بيان أصدره الأمين السياسي للحزب- إطلع عليه (باج نيوز) اليوم “الثلاثاء”، أن قيادة وهياكل الحزب على مستوى الولايات منخرطة في حوار مع جميع القوى السياسية لكنه لا يبحث عن أي تحالفات جزئية كانت مع إسلاميين أو وطنيين.

وقال إنه يستشرف المستقبل، ويعمل على وحدة الصف السوداني للدفاع عن وحدة السودان وحماية موارده، والاعتزاز بهويته، وأكد تطلعه لتقديم حل للسودان وأضاف: “ولن ننكفئ للذات لنتقوى بآخرين، وحوارنا ممتد مع كل الأحزاب والتيارات الإسلامية والوطنية، ومعركتنا الآن الوطن”.

وفي وقت سابق تداولت وسائل التواصل الإجتماعي، خبر لقاء بين قيادات من حزبي المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني “المحلول” بدار الأول بولاية نهر النيل، بحث وحدة الحزبين.

المصدر: باج نيوز