صحة سنار لم نسجل اي حاله إصابة بكورونا بالموجه الثانية





أكد مدير الطوارئ والأوبئه بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار علاء الدين يوسف أن الوزارة لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا داخل الولايه حتى الآن خلال الموجة الثانية من الوباء.

وأبان أن كل الحالات المسجله لمسافرين تم تسجيلها بالخرطوم (المعمل القومي إستاك )، مبيناً أن تراكم الحالات المؤكده للاصابة بفيروس كوفيد 19 في الموجتين(الاولى والثانية ) بلغ ٢٧٧حاله ، منها ٢٢٨ حالة شفاء ، و٣٨ حالة وفاه، مبيناً أن هذه الإحصائيه أغلبها حالات الموجه الأولى لكورونا وأبان مدير الطوارئ أن هناك ثلاث حالات لطلاب بجامعة سنار أوضحت المعاينه السريريه لهم مع بعض الفحوصات عدم إصابتهم بكورونا واضاف انه تم تكوين فريق للإستجابه السريعه بجامعة سنار يضم كوادر من وزارة الصحه وطبيب الجامعه ليقوم بمتابعة الوضع بالجامعه ومراقبة أي حالات إشتباه ودعا علاء الدين مواطني الولاية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه من تباعد مجتمعي ولبس الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون، مبيناً أن الموجة الثانية من كورونا تحتاج أخذ الحيطة والحذر والتعامل بصرامة مع الوضع ويذكر أن مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة سنار إلتقى مدير العلاقات العامه بجامعة سنار وقدم له شرحاً عن الوضع الصحي بالولاية حتى الآن.

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