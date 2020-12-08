تطورات مثيرة في محاكمة أحمد الضي بشارة





شاهدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، في الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهم أحمد الضي بشارة، اليوم (الثلاثاء)، مقطع الفيديو الأول من جملة (14) مقطع معروضات البلاغ المقيّد ضد المتهم بقسم شرطة الخرطوم شمال.

واستمرت المشاهدة قرابة الساعتين، بعد أن أشرف على تشغيل الفيديو، فني مختص من المعامل الجنائية.

وأقرّ المتهم الضي أمام المحكمة، بتسجيل مقطع الفيديو الذي وجّه فيه الاتهامات لقوى الحرية والتغيير، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بجانب ما وصفه بأسرار التخطيط لفض اعتصام القيادة العامة، من قبل الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، رئيس الأركان المشتركة وقتها.

ويواجه المتهم أحمد الضي، تُهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض أمن البلاد ووحدتها للخطر وإشانة السمعة، بجانب مخالفته لمواد أخرى من القانون الجنائي.

وقال المتحري في البلاغ، إن المتهم آثار التذمر وسط القوات النظامية، وسعى إلى إثارة العنصرية والكراهية، وأفشى معلومات عسكرية، وأثار النعرات القبلية والعنصرية، ببثه معلومات غير صحيحة، بأن قوات الدعم السريع أحاطت بسلاح المدرعات وتمتلك أكثر من (100.000) مقاتل منتشرين في الخرطوم.

وقال الضي في مقطع الفيديو الذي شاهدته المحكمة، إن سلاح المدرعات رفض تعليمات عبد المعروف بفض الاعتصام، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع أحاطت بسلاح المدرعات بأكثر من 270 عربة لاندكروزر مسلحة بنحو (40) قاذفة للسيارة الواحدة.

وحددت المحكمة جلسة منتصف ديسمبر الحالي، لمواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو للسير في القضية.

المصدر : باج نيوز