قوات الدعم السريع تقبض على جناة السفارة الاوكرانية بالخرطوم بعد تبادل اطلاق النيران





تمكنت دائرة الإستخبارات بقوات الدعم السريع مساء الثلاثاء من القبض على الجناة الذين سطوا على السفارة الاوكرانية بحي الرياض صباح اليوم فى عملية نهب مسلح .

واوضح العميد ركن جمال جمعة ادم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع فى تصريح صحفى ان المعلومات الأولية تفيد أن المنفذين أشخاص يرتدون زي “عسكرى قوات مسلحة ودعم سريع” مما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع وملاحقة الجناة . وابان ان قوات الدعم السريع استطاعت القبض على الجناة قبل الابتعاد عن مسرح الجريمة .

وأكد سيادته ان منفذ هذه الجريمة قد انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة هيئة الاستخبارات ومعه (4) منهم (2) يرتدون زي دعم سريع والآخرون يرتدون زياً مدنيا .

يذكر ان الجناة يحملون عدد (1) بندقية كلاشنكوف و(3) طبنجة وعدد(1) جهاز موترلا و(1) صاعقة كهربائية و(2) عربة ووبلغت قيمة المسروقات(000 ،488 ) جنيه و(900) دولار ,(1000) درهم و(1000) جنيه مصري وقد صاحبت عملية القبض على الجناة تبادل اطلاق نيران ، نتجت عنه اصابات بين الافراد من الطرفين بالخرطوم شرق مسجد السنهوري شارع الستين.

الخرطوم 8-12-2020(سونا)