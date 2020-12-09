جرائم وحوادث
شرطة الرياض بالسعودية تطيح بـ 4 سودانيين تورطوا بالسطو على حظائر المواشي
صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو عل حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأساً من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي (360,000) ريال،
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
صحيفة سبق
6 تعليقات
خساااااارة … شوهتوا سمعة السودانيين .. الله لا بارك فيكم
ليس كل اسمر سوداني عندكم يا ناس الخليج و السعودية بالاخص
الحبشي و الارتري و الصومالي
و هلمجراالسودانيين أغلبهم بالاقامات و اشرف عمالة هنا
اتقوا الله
شرطوا عينا كل السرقات بقت من سودانيين ..
الله يلعن ابو القحاتة ..قبل كدا السوداني رافع راسوا . الا في زمن الهوانات. اغلبهم الحرامية والمجرمين التي اطلقت سراحهم الشيوعية عائشة موسي. انتشروا في كل الدول المجاوره
السعوديين ديل خلوا قطع الأيدي ولا شنو ولا من خلاف بقى من الخلف
هؤلاء ليسوا سودانيين بالمولد وإنما يجملون جوازات سودانية دخلو بها المملكة وهنا المشكلة الحقيقة فهم حسب الجواز سوداننين ويحملون الجواز السوداني لذلك صنفو ضمن جوازاتهم ولكن السوداني الأصيل لايسرق ولا يسطو على حق الغير ومشهود لهم بالصدق والأمانة في جميع دول الخليج المشكلة الكبيرة عندنا في حملة الجوازات السودانية وهم ليسو اهلا لها .
والله بالأشكال الوسخانة الجاهلة الشايفنها في الفيش والجوازات والمغتربين دي ممكن يحصل أي شي، مفروض وزارة الداخلية والشرطة طالما ماسكة الجوازات والسجل المدني تفلتر الناس الطالعة دي كويس.