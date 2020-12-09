مفرح يهنئ بشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية





هنا الاستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف الشعب السوداني بشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية بشأن الحريات الدينية وذلك يمثل حدثا مهما ومقدمة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

وقال مفرح في الاجتماع المشترك مع حكومة شمال كردفان ان التقارير والبيانات الواردة من المؤسسات الأمريكية تشير إلي قرب مغادرة السودان لهذه القائمة وأشار الي ان هذا القرار من الأخبار المفرحة للشعب السوداني ويساهم كثيرا في الانفتاح الخارجي والتعاون الدولي

وأبان أن هنالك حوجه لتقديم خطاب دعوي جديد ومؤثر في الواقع ووجه كل الفرق والطوائف والجماعات بأن تنتهج هذه المبادئ وترك الصراعات و انتهاج منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وادارة التنوع وادب الخلاف والحوار بين الطوائف وإرساء السلام وإنهاء الحرب وتعظيم قتل النفس .

سونا