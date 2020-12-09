لجنة التفكيك تغلق أبوابها أمام المعاملات الرسمية لبدء تسلم وزارة المالية الأصول المستردة





أغلقت لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير وإزالة التمكين اليوم “الأربعاء”، أبوابها أمام المعاملات الرسمية التي تقوم بها فيما يتعلق بالمظالم التي تُرفع إليها.

وقال مصدر موثوق ، إن الإغلاق يأتي تمهيداً لتسليم وزارة المالية العقارات والأصول والأموال التي استردتها حول فترة عملها التي قاربت على العام.

وظلت لجنة التفكيك تشتكي من عدم تسلم وزارة المالية للشركات والعقارات والمزارع والأموال التي استردتها من قادة في نظام البشير، تقول إنهم حازوا عليها بطرق غير قانونية.

المصدر : باج نيوز