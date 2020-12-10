الحزب الشيوعي يطالب باسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة بمليونية 19 ديسمبر





دعا الحزب الشيوعي رسمياً الجماهير للخروج الشوارع في مليونية 19 ديسمبر التي تصادف مرور الذكرى الثانية للثورة لحمايتها واستكمالها وتمسك بإسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة وإلغاء المرسوم الدستوري الخاص بتشكيل المجلس الانتقاليو الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي.

وطالب مجلس الوزراء بالنهوض بمهامه و الإمساك بقوة على كل صلاحياته .وأكد على ضررة الشروع في تنفيذ كل إستحقاقات الثورة بخطط عملية وملموسة، في القصاص للشهداء و الجرحى والمفقودين ، ومحاكمة رموز النظام البائد و بطانته على جرائم القتل و التعذيب و الفساد و إستغلال السلطات ، و تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بجانب إستكمال السلام الجزئي وشدد على ضرورة حل الضائقة المعيشية ، ووقف الانفلات الأمنى و غياب دور الأجهزة المختصة بالاضافة الى بسط الحريات العامة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات السياسية ، والاجتماعية، و النقابية فوراً. و قطع بأهمية استعادة السيادة الوطنية و عدم التفريط فيها بانتهاج سياسة وطنية بعيدة عن سياسة المحاور الإقليمية و الدولية و بعيداً عن الأحلاف العسكرية التي رأى أنها تمس مصالح البلاد بتحرير البلاد من جميع القواعد العسكرية.

صحيفة الجريدة