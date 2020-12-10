عبد الرحيم دقلو: اختياري لمجلس الشركاء لجهودي واهتمامي بقضايا الوطن





قال قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، إنه اُختير في مجلس الشركاء لجهودة المتواصلة تجاه الوطن والاهتمام بأمنه ومُكتسباته، وردّ على القول إن اختياره جاء كشقيق لـ(حميدتي)، بالقول “إن هذا كلام غير صحيح وإنما اختياري جاء بالجهد والعرق”.

وأكد خلال حديثه في ختام مشروع تدريب العام (أحفاد تهراقا 4) لوحدات اللواء الخامس والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات الدعم السريع بمنطقة شاكوت العسكرية شمال شرق بحري أمس، أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تعمل على قلب رجل واحد لحماية الشعب وحراسة الفترة الانتقالية والاهتمام بمعاش الناس. وأشار إلى أن هنالك “مرجفين وناشطين وفاشلين” يُروِّجون “الشائعات” حول اختياره في مجلس شركاء الفترة الانتقالية لمكانته من أخيه محمد حمدان دقلو، وكشف أنّه كَانَ ضمن خمسة أشخاص تم اختيارهم للمجلس العسكري ولكن لوطنيته تم شطب اسمه من المجلس، ودعا كل الشعب السوداني لمواصلة الجُهُود لحماية الفترة الانتقالية. وأكد أن قواته تعمل على دعم ومساندة الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني، ونفى أن يكون للدعم السريع أيِّ طمع في السلطة أو الجاه، وإنما هَمّهُ استقرار البلاد وكرامة الشعب السوداني.

صحيفة الصيحة