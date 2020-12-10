اختصاصيون يُلوِّحون باستقالات جماعية وتسليم المستشفيات للوزارة





كشفت مصادر مطلعة لـ(الصيحة)، أن عدداً كبيراً من الاختصاصيين لوّحوا بتقديم استقالات جماعية خلال الأيام المُقبلة وتسليم المستشفيات لوزارة الصحة حال ظلّت قضيتهم من غير حلٍّ واضحٍ.

وأكّدت مصادر متطابقة، أنّ بعض المستشفيات ستغلق أبوابها في وجه المرضى قريباً حال لم يتعامل وزير الصحة مع قضية النواب والاختصاصيين بصورة مسؤولة وجادّة، ونوّهت إلى أن عدداً من المرضى انتقلوا الى رحمة الله ببعض المستشفيات جرّاء النقص الحاد في الكادر الطبي، وأشارت لتردي الوضع الصحي ووصفته بالكارثي، وحذّرت من تراخي الوزير في رفع قضية انسحاب النُّوّاب لمجلس الوزراء لإيجاد حلول حقيقية.

الخرطوم- النذير دفع الله

صحيفة الصيحة