قوارب مصرية تقل سياح أجانب لساحل البحر الأحمر دون إذن السلطات السودانية





كشف رئيس تجمع أصحاب المهن السياحية، صبر حسن عبد الرحمن، الخميس، عن نقل قوارب مصرية سياح أجانب للمواقع السياحية على ساحل البحر الأحمر، بدون إذن من السلطات الحكومية، بسبب ضعف الرقابة من الأجهزة الأمنية.

وأشار عبد الرحمن في تصريحلـ“حكايات”، إلى صعوبات تواجه دخول السياح للبلاد، أبرزها إستخراج تأشيرة السياح والتي لا تتم إلا بعد تقديم طلب رسمي، للجهات المختصة والإجراءات الأمنية المشددة لدخول السياح، فضلا عن عدم وجود تشريعات وقوانين تنظم قطاع السياحة، إضافة إلى زيادة رسوم الضرائب على المنشئآت السياحية والفنادق، الأمر الذي قال إنه أدى إلى تقليل النشاط السياحي في البلاد، لأنه تسبب في زيادة رسوم مواقع تقديم الخدمات بصورة كبيرة، مؤكداً أن 25% من دخل شركات السياحة تذهب إلى الضرائب ورسوم التصاديق التي تتجاوز 15 تصديقاً، الأمر الذي أدى إلى تغيير وجه السياح إلى بعض دول المجاورة، واصبحوا يستخدمون السودان منطقة عبور فقط.

وطالب التجمع، بفصل واستغلال وزارة السياحة وألا يتم دمجها مع أية وزارة أخرى ولا تكون للترضيات السياحية، كاشفاً عن تسليمهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، 66 توصية لمعالجة قضايا السياحة، وأضاف “إذا تم تنفيذ ها ستضع قطاع السياح في المسار الصحيح“. كما طالب بوضع الدليل سياحي للتعريف بالمناطق السياحية ضمن المقررات الفصول الدراسية، خاصة وأن السودان مصنف الدولة رقم سبعة من ناحية الجواذب السياحية.

صحيفة حكايات