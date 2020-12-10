القائد العام يصدر (20) قراراً بشأن الضباط المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة





أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، (20) قراراً اليوم الخميس، بخصوص قضايا المتضررين من وقوع الانقلابات ضد الأنظمة القائمة.

ووجّه البرهان بإعادة الضابط المفصولين تعسفياً وجبر الضرر لهم، وتشكيل لجنة للاستئنافات من ضباط بالخدمة والمعاش للنظر في الطعون فيما يخص إجراءات اللجنة، والتصديق بتعديل الشكل العام لبطاقة المعاشيين، وتمثيل ضباط من الرتب العليا للمعاشين لحضور المناسبات الرسمية والوطنية بالزي الرسمي.

ووجّه البرهان بحسب القرار الذي تحصّلت (السوداني) على نسخة منه، بإشراك جميع الضباط المعاشيين في السلع الاستهلاكية بالقوات المسلحة، والتصديق بحصة وقود شهرية للضباط المعاشيين، ودعم شهري لجميع صناديق الدفع.

كما أصدر، قراراً بتشكيل لجنة لحصر ضباط الصف برتبة المساعد، الذين بلغت خدمتهم (40) سنة فأكثر وترقيتهم لرتبة الملازم الإكرامية وإحالتهم للتقاعد بالمعاش، وحصر ضباط الصف الذين بلغت خدمتهم أكثر من (21) عاماً وأُحيلوا للتقاعد بالمعاش ولم يُصرف لهم راتب شهر عن كل سنة، بالإضافة إلى ضم جميع المعاشيين تحت مظلة التأمين الصحي العسكري وعلاجهم وكفالتهم بجميع مستشفيات السلاح الطبي حتى مستوى العمليات الجراحية.

كما وجه البرهان بالتعجيل بصياغة بروتوكول مشترك مع القوات المسلحة بجنوب السودان يضمن معالجة قضايا معاشيي القوات المسلحة من أبناء جنوب السودان أسوة ببروتوكول القوات المسلحة المصرية.

المصدر: صحيفة السوداني