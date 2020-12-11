حمدوك يؤكد المسير لتثبيت أركان حقوق الإنسان التي اقتلعتها الثورة





أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان مسيرة السودان نحو السلام الشامل والديمقراطية والتي تتحقق معها المطالب كاملة، تواجه الكثير من المطبات والعوائق، إلا أنه أكد انه بتوحُّد الأهداف ووضوح الرؤية سيتمكن السودان من عبور كل الموانع والوصول لمبتغاه. وقال حمدوك في تغريدات متلاحقة على حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ان اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ان الحكومة كانت قررت اعتماد هذا اليوم من كل عام يوماً وطنياً لحقوق الإنسان في السودان. و قال “في هذا اليوم نرسل رسالة امتنان وعرفان لكل الشهداء والجرحى وأسرهم وللثوار في كل مكان من العالم فهم الذين وضعوا حجر الأساس. للعهد الذي تحولت فيه مبادئ حقوق الإنسان والحريات في بلادنا من الوثائق والأوراق لحيِّز المُنتزع بقوة السلمية، وبالوعي المنُحاز للحكم المدني الديمقراطي كوسيلة لتداول سلمي دستوري للسلطة”. وأضاف حمدوك بحسب (سونا)، قائلاً “تواجه مسيرة بلادنا نحو السلام الشامل والديمقراطية والتي تتحقق معها المطالب كاملة، الكثير من المطبات والعوائق، ولكن بتوحُّد أهدافنا ووضوح الرؤية سنجتاز كل الموانع ونصل لما ننشده.” وجدد العهد بأن يُقيم مع الشعب مشروع الانتقال على الأسس التي وضعتها ثورة ديسمبر المجيدة بأيادي الشهداء والثوار، “وثقة شعبنا لضرورة إنجازه، هو الوقود الذي يعين بلادنا لاستكمال المسير نحو الغايات المنشودة التي لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز وصون الحقوق، المرتكز الأساسي للتحول الديمقراطي المنشود”.

الخرطوم (كوش نيوز)