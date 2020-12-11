الاتحادي الأصل وحركة مناوي يؤكدان لإنجاح (الانتقالية)





أكد رئيس حركة تحرير السودان القيادي بالجبهة الثورية مني أركو مناوي أهمية التعاون من أجل انجاح الفترة الانتقالية. وقال خلال لقاء مع وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأم درمان أمس، إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب التعاون والعمل من أجل تنفيذ اتفاق جوبا وتحقيق الاستقرار في البلاد ونوه مناوي بحسب صحيفة الصيحة، لدور الحزب الاتحادي الأصل في الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني وأهمية أن يكون له دور فاعل في المرحلة المقبلة ومشاركته فيها باعتباره حزباً جماهيرياً كبيراً. من جانبها، أعلنت القيادية بالحزب د. شذى عثمان عمر الشريف، اتفاق الطرفين على تكوين لجنة مشتركة تعمل للتنسيق والتعاون بالإضافة للعمل المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية وانفاذ اتفاق جوبا. وأكد الاجتماع على إيجاد وسائل وبرامج لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

الخرطوم (كوش نيوز)