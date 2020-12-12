(مناوي) يحذر من اسْتِغلال مواكب 19 ديسمبر لشق الصف الوطني





حذر رئيس حركة جيش تحرير السودان، وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورية، مني أركو مناوي، اليوم الجمعة، من استغلال مواكب 19 ديسمبر لشق الصف الوطني.

وغرد (مناوي) على صفحته الرسمية بتويتر ” ‏اية محاولة سياسية لاستغلال مسيرات التاسع عشر من ديسمبر ضد اتفاق السلام والتوافق علي تشكيل الحكومة، سترد عليها مسيرات تأييد السلام”.

مضيفاً: “هذا يعني شق للصف الوطني، وننبه إلى عدم تمزيق البلاد”.

و برزت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقودها تنظيمات تابعة لأحزاب من (قحت)، للخروج في مواكب لاسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، وذلك في 19 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى الثانية لشرارة ثورة ديسمبر التي اطاحت بنظام الانقاذ الذي حكم البلاد لـ30عاما.

صحيفة السوداني