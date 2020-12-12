حل الحكومة بعد التوافق على مجلس الشركاء





قالت مصادر ذات صلة بمجلس الشركاء الانتقالي، إن اللجنة الرباعية ستواصل اجتماعها اليوم (السبت) لحسم الخلافات بين مكونات المجلس، وأشارت إلى أن غداً (الأحد) سيتم الإعلان عن نتائج ما أسفرت عنه المباحثات. وكشفت المصادر بحسب صحيفة المواكب، عن توافق الشركاء بأن يكون لرئيس المجلس نائبان، الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، وأكدت زيادة عدد مقاعد حركات الكفاح المسلح إلى (9) مقاعد.

وأوضحت أن الغرض من تكوين المجلس جاء للتوافق وليس للتمثيل، وكشفت في ذات الصدد عن حل الحكومة بعد الاتفاق على مجلس الشركاء مباشرة، وتوقعت أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء الشهر الجاري. وقالت المصادر إن ما روج له عن بقاء بعض الوزراء في مقاعدهم لا أساس له من الصحة، وأضافت: “بعد حل الحكومة سيتم تعيين جديد للوزراء”، وتابعت: (وإذا رأت الجهات الإبقاء على بعض الوزراء عليها أن تقوم بتعيينهم في حصتها).

الخرطوم (كوش نيوز)