تصعيد ثوري جديد ومحتجون يغلقون كبري المنشية





أغلق محتجون ظهر اليوم “السبت” كبري شرق النيل “المنشية” بشكل كامل في إطار التصعيد الثوري المعلن ما قبل 19 ديسمبر الحالي.

وكانت لجان مقاومة الجريف شرق قد أعلنت في بيان على صفحتها بـ(فيسبوك) “الخميس” الماضي، التصعيد والإغلاق التام للكبري، ووجهت رسالة للحكومة قالت فيها: “نوجه رسالة مهمة لكل من جلس على كرسي في هذه الحكومة: راقبو كيف سنطيح بكم”.

على صعيدٍ متصل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم “السبت” صوراً تظهر إغلاق محتجين للمدخل الشمالي لمدينة عطبرة.

المصدر :السودان الجديد