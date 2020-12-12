مفاوضات الكونغرس تؤخر سحب الخرطوم من قائمة الإرهاب





أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن السحب الرسمي للسودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يستوجب إلا نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية مايك بومبيو وذلك بحسب ما نشرت قناة (i24) العبرية.

وقالت مصادر إعلامية إنه كان من المتوقع سحب السودان رسمياً من القائمة لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي.

وأضافت بأن يتوجب على الكونغرس اعتماد قانون يعلن السلام القانوني مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب، لكن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس عالقة في هذا الملف.

وكانت رابطة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، قد طلبت من النواب، في بيان رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية، الذي يحرمهم من الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة. ويعارض السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين ينحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر.

المصدر: السودان الجديد