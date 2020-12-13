عاملون بالميناء الجنوبي يتّهمون وزير النقل بتبني الخصخصة





اتّهمت قطاعات من العاملين بالميناء الجنوبي، وزير البنى التحتية والنقل، بتبني توجهات لخصخصة الميناء، واستشهدوا بقراره بفصل الميناء إدارياً توطئةً لخصخصته لدولة خليجية.

وطالب عمال وموظفون بتجمُّع عمال الميناء الجنوبي، الحكومة المركزية بضرورة إيقاف سياسة الوزير، وقالوا إنّها قد تتسبّب في أزمة جديدة بالشرق، خاصةً وأنّ الإقليم يشهد توترات معلومة، وأعلنوا استمرار مناهضة مجتمع الميناء لتوجُّهات الوزير لخصخصة الميناء الجنوبي، وسيُواجهونها بالرفض الكامل.

وفي السياق، قال محافظ البحر الأحمر الأسبق الفريق شرطة عثمان أحمد فقراي، إنّ وزير النقل المُكلّف تسبّب في حالة ارتباك بتعيينه مديراً للميناء الجنوبي من خارج المنظومة الإدارية لهيئة الموانئ البحرية، وأضاف أن القرار أثار غضب العاملين، ما دفعهم للإضراب عن العمل وتعطيل دورة البواخر المُعطّلة أصلاً لثلاثة أشهر بسبب سُوء الآليات وعدم توفر المُعينات.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة