اللجنة العليا لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر: لم ندع لاسقاط حمدوك





قطع رئيس اللجنة العليا لاحياء ذكرى ثورة ديسمبر هيثم دينار بأنهم لن يدعو لاسقاط رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال المليونية المزمع تسييرها في 19 من ديسمبر الجاري باعتبار أن الثورة جاءت به، وأكد أن الدعوة للمليونية هدفها الاصلاح فقط.

وشدد في احتفال بالسلام بوزارة الإعلام أمس على ضرورة دعم اتفاق السلام بصورة ايجابية حتى اذا كان هنالك تقصير وحذر من مغبة فشل السلام لأنه يعني انهيار شعارات الثورة، ودعا الى عقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كافة الشركاء في الولايات من أجل تحديد هوية السودان وعلاقاته الدولية وتحديد علاقة الدين بالدولة والقضايا المسكوت عنها بالاضافة للاتفاق على الدستور الدائم.

ومن جانبها انتقدت عضو اللجنة العليا لاحياء ذكرى ثورة ديسمبر سامية عبد الحفيظ الاحزاب السياسية بسبب عدم تقديمها برنامج محدد للاهتمام بمعاش الناس وقالت: لا توجد أي برامج واضحه قدمت خلال الفترة الانتقالية.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة