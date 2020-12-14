



في أول تعليق له على قرار الإدارة الأمريكية بإزالة السودان رسميا من قائمة الإرهاب قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك : ” اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج إسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع، اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى العالم”

كما تابع رئيس الوزراء:” أقولها الآن مجدداً وبملء الفم.. سنصمد وسنعبر وسننتصر” مضيفا : اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة مُحبّة للسلام وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي”

السودان الجديد