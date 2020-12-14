ردا على تصريحات سابقة لـ مناوي بخصوص مواكب 19 ديسمبر .. الشيوعي : المواكب هي التي أتت بالحكومة التي يريدون المشاركة فيها الآن





قال كمال كرار عضو الحزب الشيوعي إن ما قاله مناوي في حق موكب 19 ديسمبر كلام تهديد، وقال كرار: “ناس مناوي ما عارفين إنو المواكب دي هي التي أتت بالحكومة التي يريدون المشاركة فيها الآن”

وأضاف: “مناوي لو عندو ناس خليهم يطلعوا والشارع مفتوح لأنو دي حرية”

وكان مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، قد أطلق تحذيراً بحسب صحيفة المواكب وقال” “أي محاولة سياسية لاستغلال مسيرات التاسع عشر من ديسمبر ضد اتفاق السلام والتوافق على تشكيل الحكطومة، سترد عليها مسيرات تأييد السلام، فهذا يعني شقاً للصف الوطني وننبه بعدم تمزيق البلاد”

المصدر : كوش نيوز