سياسية
الخارجية الأمريكية: تم إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب
قال وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو اليوم، إنه تم إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب رسميًا. وإضاف: “هذا يمثل تغييراً جوهرياً في علاقتنا الثنائية نحو تعاون ودعم أكبر لعملية التحول الديمقراطي التاريخي في السودان.
وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل جهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيدًا عن إرث نظام البشير، وعلى وجه الخصوص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للإلغاء”.
وقال بومبيو في بيان رسمي: “نشيد بدعوات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على شجاعتهم في النهوض بتطلعات المواطنين الذين يخدمونهم”.
السوداني
تعليق واحد
نحمد الله الذى يباعد الشقة بين بنيامين نتن سرج بقل ورهطه المنافقين وبين املهم فى العودة لحكم السودان مرة أخرى ولو فى الاحلام فالان نجد اؤلئك المنافقين يتدثرون باللحاف بعد ان اصابتهم الحمى القلاعية والنزفية وكوفيد ١٩ جراء نجاح حكومة الثورة فى مساعيها لشطب السودان من تلك القائمة السوداء التى اثقلت كاهل المواطن واقعدت الوطن ولسان حالهم يقول دثرونى زملونى ولكنهم لن يجدوا من يزملهم او يدثرهم لانهم لم يتركوا لهم صليح على وجه الارض فإلى الامام حكومة الثورة وسحقا سحقا بنيامين نتن سرج بقل ورهطه المنافقين
لقد اختبأ الفار بنيامين نتن سرج بقل فى جحره ولم نسمع له صريخا بعد قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب نعم ان الصدمة الجمعه وافقدته الوعى والقدرة على الصراخ ونسال الله ان يمكنه من التقاط شئ من انفاسة كى نستمتع بسماع صراخه ولو بصوت مبحوح