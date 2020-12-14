الخارجية الأمريكية: تم إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب





قال وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو اليوم، إنه تم إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب رسميًا. وإضاف: “هذا يمثل تغييراً جوهرياً في علاقتنا الثنائية نحو تعاون ودعم أكبر لعملية التحول الديمقراطي التاريخي في السودان.

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل جهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيدًا عن إرث نظام البشير، وعلى وجه الخصوص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للإلغاء”.

وقال بومبيو في بيان رسمي: “نشيد بدعوات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على شجاعتهم في النهوض بتطلعات المواطنين الذين يخدمونهم”.

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