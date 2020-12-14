الدقير: رفع السودان من قائمة الإرهاب يساعد في إنجاز عملية التحول الديمقراطي





هنأ رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الشعب السوداني بقرار حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال الدقير في تصريح لـ(السوداني): “يأتي هذا القرار مع نسائم ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة التي حررت السودان من استبداد نظام الإنقاذ وسياساته الخرقاء التي أثقلت أفراد شعبه بكل صنوف المعاناة، وقادت إلى وصم بلدهم بالإرهاب وهم منه براء”.

مؤكداً أن هذا القرار يساعد في إنجاز عملية التحول الديمقراطي وبناء السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وكل مهام البناء الوطني. وقال إن الترحيب والابتهاج بهذا القرار يجب ألّا ينسينا أن البناء الوطني فوق الأنقاض التي تركها نظام هو مسؤولية السودانيين بعقولهم وسواعدهم ومواردهم، وإضاف: “هذا يتطلب توحيد الإرادة الوطنية والتوافق على خطة استراتيجية للبناء الوطني تبدأ بإصلاح المؤسسات المدنية والعسكرية ومواجهة كل الأزمات في واقع السياسة والاقتصاد والمجتمع بمنهج إدارة علمي يرتكز على الشفافية والمشاركة الجماعية وكل قواعد الحكم الرشيد”.

واضاف: “التحية في هذا اليوم لأرواح الشهداء الذين تجوهروا في معنى البطولة والفداء ودفعوا أرواحهم مهراً لإزاحة تهمة الإرهاب عن شعبهم وعودة وطنهم إلى موقعه الطبيعي في المنظومة الدولية”.

صحيفة السوداني