وزارة العدل: لن يتم صرف أموال التسوية الا بتشريع حصانة السودان
رهنت وزارة العدل، صرف أموال التسوية الخاصة بتعويض عائلات ضحايا تفجير السفارتين البالغة 335 مليون دولار، بصدور تشريع من الكونغرس يُعيد الحصانة للسودان. ووقعت الخرطوم وواشنطن على اتفاق تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان بمزاعم تتصل بدعمه بالإرهاب، وافق بموجبها دفع 335 مليون دولار لعائلات ضحايا تفجيرات السفارتين في دار السلام ونيروبي، إضافة إلى 70 مليون دولار أخرى لضحايا تفجير المدمرة كول.
وقالت وزارة العدل، في بيان، (الاثنين)، إن مبلغ الـ 335 مليون دولار، محفوظ في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان. وأشارت الوزارة إلى أن المسار الذي تعمل حكومة الانتقال عليه، والخاص بصدور تشريع يُعيد حصانة السودان ومعالجة ما ترتب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رُفعت ضده، منفصل عن مسار عن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وتعهدت وزارة العدل بحسب صحيفة حكايات، بالعمل على “ضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان مصنفًا فيها كراعٍ للإرهاب”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
القروش اندفعت وموجوده فى بنك عند الامريكان .. الحساب تسميهو ذى ماتسميهو ياموهوم ياوهم … والامر التنفيذى الصادر من طرمبه هو فقط لنفخ المواهيم امثالك .. لانو بدون موافقة مجلس الكونغرس والنواب مافى حصانة سيادية ( يحق لاى جربوع فى اى مكان شكوى السودان امام المحاكم الامريكيه بزعم الارهاب خلال السنوات 1989 حتى 1919 ونيل ماتحكم به تلك المحاكم من اموال لصالحه ، وصرف تلك الاموال من اى حساب فى اى مكان وغصبا عن عين طرمبه او اى رئيس امريكى جاى بعدو ) … والامر التنفيذى هو فقط لاتاحة الفرصة للمحاكم الامريكية وكل صاحب لبط فى النيل من تلك الاموال الهاملة وامثالها والحجوزه بامر الامريكان فى شتى دول العالم واولها ام ريكا .. واول مطالبة وهى حاليا امام الكونغرس مقدمة من 4 نواب يطالبون فيها بتعويضات للمتضضرين بتفجيرات ابراج التجارة بقيمة 4 مليار دولار … ولعلمك طرميه عشان يثبت ليهم الموضوع اكتر قال ليهم 700 مليون بس … فهمته يابليد ..