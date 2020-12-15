الخارجية تتأسف على طلب مساعدي الملحق العسكري بلندن اللجوء السياسي





أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لإتخاذ مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان في لندن قرارهما الشخصي بطلب اللجوء دون تقدير الإعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها، ونفت في ذات الوقت تقدم أي من العاملين الآخرين بطلب الحصول على اللجوء السياسي، واكدت الوزارة في تعميم صحفي ان جميع العاملين فى السفارة يقمون بأداء واجباتهم الموكلة إليهم

وقالت وزارة الخارجية ( بعد انتهاء فترة عمل إثنين من مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان فى لندن، فى نهاية أغسطس الماضي، وبعد تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكرهما للعودة إلى السودان، قام المعنيان بإعلان رفضهما العودة وعزمهما طلب اللجوء السياسي).

صحيفة الجريدة