استئناف الدراسة بسنار في الخامس من يناير المقبل





أعلن والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان، عن استئناف الدراسة بمدارس الأساس والثانوي بالولاية اعتباراً من الثلاثاء الخامس من يناير العام 2021، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بعد الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية في المدارس والفصول الدراسية والتزام الطلاب بتلك الاشتراطات منعاً للإصابة بكورونا.

وأوضح والي سنار بحسب وكالة الإنباء الرسمية (سونا) أنه لدى لقائه وزير الصحة المكلف اطمأن على قيام الوزارة بكافة واجباتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتوجيه لضمان إكمال العام الدراسي في أمان، وأضاف الوالي أن الجهات المختصة بوزارة التربية والتوجيه ستعمل على تحسين البيئة المدرسية والاهتمام بالنظافة وإصحاح البيئة.

صحيفة السوداني