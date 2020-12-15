سياسية
مناوي: مفوضية السلام أرادت إذلال بعض القادة بخطاب إخلاء الفنادق
انتقد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مفوضية السلام بسبب إرسالها خطاباً تُطالبهم بإخلاء الفنادق.
وقال مناوي في تغريدة له على حسابه الشخصى بـ(تويتر)، إن خطاب مفوضية السلام لإخلاء الفنادق، خطاب سياسي يهدف لإذلال بعض القادة.
وأضاف: “الذين حرّروه على العلم التام بخروجنا من الفنادق قبل صدور الخطاب، وتساءل قائلاً: لماذا سُرِّب الخطاب للإعلام..؟.”
صحيفة السوداني
تعليق واحد
هوووووووى ي زول انت و غيرك كلكم ترجعون لمناطقكم كفاية رمتله و متأجره بالقرية الذي يطالب بالتنمية و القري الجميلة عليه ان يذهب و يعمر القرى و المدن التى يتبع اليها عاوز فندق تمش تعمل فندق في الجنينة هناك و الكلام دا لكل عميل و منافق عامل فيها معرض و بطالب بالحقوق مافي حقوق اصلا و لا ثروات في البنوك عليكم بإخراج من باطن الارض كما فعل ابعاج البشير و ابو الجاز و بقية العقد الفريد الذي نجاحاته و إنجازاته تقطع مصارينكم من الحسد بسبب الزهد و الوطنية التى لا يمتلكها غير القليل من ابناء الوطن.
بالله عليك كفاك حس انت و الكلب عبد الواحد و النجس الكدروك داك قال الحلو قال الواحد اهله يموتون بالجوع و المرض و انعدام ابسط مقومات الحياة و هو قاعد في الفنادق و لا يهمه.
ابو الوطنية و القضية التى يتحدث عنها امثالك