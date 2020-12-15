سياسية

مناوي: مفوضية السلام أرادت إذلال بعض القادة بخطاب إخلاء الفنادق

2020/12/15
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انتقد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مفوضية السلام بسبب إرسالها خطاباً تُطالبهم بإخلاء الفنادق.
وقال مناوي في تغريدة له على حسابه الشخصى بـ(تويتر)، إن ‏خطاب مفوضية السلام لإخلاء الفنادق، خطاب سياسي يهدف لإذلال بعض القادة.
وأضاف: “الذين حرّروه على العلم التام بخروجنا من الفنادق قبل صدور الخطاب، وتساءل قائلاً: لماذا سُرِّب الخطاب للإعلام..؟.”

صحيفة السوداني

2020/12/15
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تعليق واحد

  1. هوووووووى ي زول انت و غيرك كلكم ترجعون لمناطقكم كفاية رمتله و متأجره بالقرية الذي يطالب بالتنمية و القري الجميلة عليه ان يذهب و يعمر القرى و المدن التى يتبع اليها عاوز فندق تمش تعمل فندق في الجنينة هناك و الكلام دا لكل عميل و منافق عامل فيها معرض و بطالب بالحقوق مافي حقوق اصلا و لا ثروات في البنوك عليكم بإخراج من باطن الارض كما فعل ابعاج البشير و ابو الجاز و بقية العقد الفريد الذي نجاحاته و إنجازاته تقطع مصارينكم من الحسد بسبب الزهد و الوطنية التى لا يمتلكها غير القليل من ابناء الوطن.
    بالله عليك كفاك حس انت و الكلب عبد الواحد و النجس الكدروك داك قال الحلو قال الواحد اهله يموتون بالجوع و المرض و انعدام ابسط مقومات الحياة و هو قاعد في الفنادق و لا يهمه.
    ابو الوطنية و القضية التى يتحدث عنها امثالك

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