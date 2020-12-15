مناوي: مفوضية السلام أرادت إذلال بعض القادة بخطاب إخلاء الفنادق





انتقد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مفوضية السلام بسبب إرسالها خطاباً تُطالبهم بإخلاء الفنادق.

وقال مناوي في تغريدة له على حسابه الشخصى بـ(تويتر)، إن ‏خطاب مفوضية السلام لإخلاء الفنادق، خطاب سياسي يهدف لإذلال بعض القادة.

وأضاف: “الذين حرّروه على العلم التام بخروجنا من الفنادق قبل صدور الخطاب، وتساءل قائلاً: لماذا سُرِّب الخطاب للإعلام..؟.”

صحيفة السوداني