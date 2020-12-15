الشيوعي يصف رفع السودان من قائمة الإرهاب بالابتزاز





وصف الحزب الشيوعي رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عام ونصف من سقوط النظام البائد، بمحاولة لابتزاز للسودان لتحقيق أطماع أمريكا بالتطبيع مع إسرائيل. وقال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب بحسب صحيفة المواكب: كان على أمريكا رفع السودان من القائمة مباشرة بعد إسقاط النظام.. إذا كانت جادة في ذلك

وأضاف: “أمريكا لم تتجاوب مع ثورة الشعب السوداني، وعملت على ابتزاز الشعب، مقابل التنازل عن إرادته للتطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن تحت نفس هذا البند تم فصل الجنوب، وليس بسبب الحرب على الإرهاب، وقال إن الإرهاب تصنعه المظالم، والدول الرأسمالية الكبرى تريد نهب موارد البلاد الفقيرة، لذلك تعمل على فرض تلك العقوبات

المصدر : كوش نيوز