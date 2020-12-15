البرهان يشهد تخريج دورات أكاديمية نميري العسكرية العليا





يشهد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة صباح غد الأربعاء إحتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (32) والحرب العليا رقم ( 20) وذلك بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة بمباني الأكاديمية بأمدرمان.

تجدر الإشارة إلى أن الدورات تضم عدداً من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة إلى جانب قيادات من الخدمة المدنية وعدد مقدر من الضباط من الدول الصديقة والشقيقة.

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