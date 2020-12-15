مستشار البرهان يكتب: شعب لا يحترم جيشه عليه ان يستعد للعق احذية الاعداء
دكتور ابو هاجة مستشار البرهان يكتب حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب و منظومة الدفاعات العسكرية
من يستمع الى خلاصة اللقاءات الصحفية التي عقدت مؤخراً دون ما خلفية كاملة وحقائق بينة حول نقطتين أساسيتين أولهما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وثانيهما حول موضوع منظومة الدفاعات العسكرية..يجد أن حقائق كثيرة قد غابت أو غيبت.
مبروك للسودان هذا الحدث التاريخي الذي ملأ القرى والحضر فرحاً وهو انجاز يستحقه شباب ثورة ديسمبر لكن ان جهات ما حاولت عمداً اخفاء دور المكون العسكري وعلى رأسهم الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان والذي نعتقد جازمين انه لا يريد شكراً في واجبه تجاه شعبه والدليل على ذلك التغريدة التي بثها لحظة الحدث والتي لم يشر فيها إطلاقا إلى ما قام به ولكن لابد من اعطاء كل ذي حق حقه للأمانة والتاريخ وليس عيباً ان يعدد المرء محاسن قومه فإن مجهوداته الضخمة في هذا الانجاز العظيم ومنها نذكر مثالاً لا حصراً:
1. الوفد الذي ظل متواجداً في الولايات المتحدة الامريكية طوال فترة المجلس العسكري السابق هل سألتم أنفسكم ماذا كان يفعل هذا الوفد طيلة هذه الفترة ومن كان يوجهه
2 – الاتصالات والمجهودات التي كللت بلقاء عنتيبي بيوغندا والتي حاول البعض اختزالها بقصة «ما مخول ولا من صلاحيته» فان الأمر مرتبط بقضية الأمن القومي والتي هي من صلب مهام مجلس السيادة والمجلس العسكري سابقاً.
3- لقاء ابوظبي والذي شهد حواراً ساخناً وجريئاً مع الطرف الآخر مهد الطريق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
4- لقاء وزير الخارجية الامريكي هذا بالطبع لا يقدح في دور الآخرين اطلاقاً ولكنها حقائق لابد من تمليكها للرأي العام والشعب السوداني.
أما القضية الثانية وهي موضوع منظومة الدفاعات العسكرية والتي اختزلوها وصورها وكأنها صراع بين المكون العسكري والمدني وان العسكريين مستميتين ومتخندقين على هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً وكل ما شرحت هذه التفاصيل وسردت كل الحقائق حول المنظومة المفترى عليها يعودوا مرة ثانية ليحدثوننا عن الشفافية والمحاسبة والمراجعة وكأننا ضد ذلك ولا زالوا يكررون ذات الاسطوانة وفي اوقات محدودة عندما تضيق عليهم الأرض بما رحبت.
وكل ما رددوا في الفتنة اركسو فيها وكلما عرفوا الحقيقة عادوا الى ضلالهم القديم ولكن لا بأس فالنكرر مرة اخرى عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يستمع الي الحقيقة.
لقد تلقت الحكومة التنفيذية عبر وزاراتها المختصة عدد كبير من التنويرات وذلك بتوجيه من القيادة العليا, هذه التنويرات اعقبتها توجيهات واضحة نلخصها في الآتي:
تحويل كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية الى شركات مساهمة عامة.
{ دعوة الوزارات المختصة بصورة مباشرة لاستلام هذه الشركات المعنية لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
{ منظومة الدفاعات العسكرية تعمل وفق المنظومة الاقتصادية للدولة ولم تخرج من الاطر والقوانين التي تنظم اقتصاد الدولة.
{ يدرك الجميع انها وفرت الكثير من السلع الضرورية في زمان العسرة والندرة.
{ تطوير المصانع المنهارة التي ظن البعض انها لن تقوم لها قائمة.
{ وزارة المالية تعرف على وجه الدقة الوارد والمنصرف لهذا العمل الاستراتيجي.
{ القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
{ هذه المنظومة تعمل برقابة كاملة من اجهزة الدولة وتلتزم بالجمارك والضرائب والمنافسة الشريفة. لا يوجد شيء مخفي أو ممنوع من التصوير أو الاقتراب فما قدم من شفافية اكثر مما تتوقع..
هذه الحملة سادتي موجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها الهدف منها ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني ينبغي ألا تدار الامور بهذا الاسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها , هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لاجل اهداف شريرة يستحيل تنفيذها في هذه الارض الطيبة.
الشعب السوداني طيب لا يقبل الا طيباً .. وواهم من يظن ان التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية وسلام وعدالة يمكن ان تتحقق بهذه الاساليب الاستفزازية .
التحول الديمقراطي الحق يحتاج الى جيش رادع والجيش الرادع يحتاج الى تلاحم مع الشعب لبناء الثقة وسد الذرائع وازالة الشكوك والبعد عن الشيطنة. ان الزج بالصراعات الايدلوجية داخل مؤسسات الجيش حاله حال كمن *«قد عينه باصبعه»* وصدق من قال *ان شعب لا يحترم جيشه عليه ان يستعد للعق احذية الاعداء*.
بقلم
عميد د. الطاهر أبو هاجة
8 تعليقات
الكيزان المخلوعين ذهبوا وقاتلوا مع الجيش وقتلوا وتبرعوا له بالذهب وبنوا التصنيع الحربي ووفروا الرفاهية له وقحت تريد إرجاع الجيش للعصر الحجري وإعادة الاحتلال والوصاية الخارجية على الجيش والوطن وهذه خيانة وطنية عظمى متوقعة ممن قاتل الجيش والوطن 30 عاما مع الأعداء ولم ينتصر، الشعب يرفض المساس بالقوات المسلحة ومستعد للوقوف معها كما وقف معها سابقا في كل الثغور ضد أي خائن، الجيش قادر على إعادة من يخونه للعصر الحجري ولجحوره النتنة في سويعات.
#إلا_الجيش
بل الشعب يحترم الجيش ياسعادة العميد د الطاهر إحتراما كبيرا ويعلم أن قوات الشعب المسلحة السودانية هي صمام الأمان لوحدة السودان والحفاظ على أراضيه ومقدراته وموارده، ولكن للأسف بعض قيادات الجيش والضباط يريدون لعب دور سياسي لأمجاد شخصية، فالجيش مهمته الأساسية حماية حدود البلاد من الأعداء ومساعدة القوات النظامية الأخرى في حالة الكوارث الطبيعية إضافة إلى دوره المحوري في ضمان وحدة وسلامة البلاد ولكن ليس من مهامه ممارسة الحكم والإدارة
تحية وإحتراما لقواتنا المسلحة حامية العرين وصمام الوحدة وهذا يكفي، أليس كذلك ياسعادة العميد؟
يجب تسيير مسيرة جماهيرية لنصرة القوات المسلحة.
يا جيشنا ما براك.
كلام رجال.. انتم من تعتمد عليكم البلاد في عزتها و منعتها و ليس الجواسيس الذين اعلنوا عدم اعتذارهم عن تشويه سمعة السودان و التسبب في معاناة و موت الشعب السوداني على مدى عقود. هؤلاء اصحاب اجندة لن تتحقق الا بالفوضى و تفكيك جيش البلاد الباسل. و قد جربوا تفكيكه بمحاولة احلاله بجيوش التمرد و لكنهم اكتشفوا ان من بين هؤلاء المتمردين السابقين من لديهم اجندة وطنية خالصة و ليس اقليمية و قبلية فقط لذلك شرعوا في شيطنتهم بمجرد ابداء ارائهم في لجنة تفكيك المجتمع سيئة الذكر.
البلاد بحاجة لوقفة من ابنائها الحادبين و ذلك بتكوين جسم او حزب شعبي لدعم قواتنا المسلحة الباسلة التي لن تعدم الرجال الذين يدركون حجم المخطط الشيوعي القحتي لاشاعة الفوضى في البلاد.. و لا نامت أعين الجبناء.
يا اخي جيشكم كلو مؤدلج كله كيزااان . نفس الكلام ال انت بتقول فيه عن الشركات ده قالو البرهان وكلكم كذابين بتحمو فى مصالحكم ومصالح الكيزان..وعايزين بي أي طريقة ترجعو حكم العسكر.. المطلوب إعادة هيكلة كاااملة للمؤسسة العسكرية.. أما قصة لعق الاحزية دي انتو حاليا بتلعقو في حزاء الإمارات والسعودية ومصر وكل الشعب عارف
الله يحفظكم من كل سوء ومن بنى جلدتكم الراميين صدورهم فى صدور الأعداء حملناكم أمانة الوطن وأنتم أهل لها دى فواتير بيدفعوا فيها ناس لا وطنية لهم لا تنزلوا لصغائر الأمور كونوا جبالا لا تهزكم ريح .
ايها الجيش السودانى البطل هذا القرار هدفه تفكيك الجيش السودانى لذلك عليكم بالحذر الشديد ضد هولاء ولا تتهاونوا واقفوا ضد هذا القرار بشدة وضد الخونة والمارقين لاسيادهم الغربيين ربنا يكيفينا شرهم ويجعل كيدهم فى نحرهم
شهادة مجروحة يا سعادة العميد تحمل في طياتها تكسير التلج والمصلحة
المجهودات التي قام بها البرهان تجاه رفع السودان من قائمة الإرهاب جهود مقدرة تذكر فتشكر ولا ننكرها وهذا واجب كل سوداني وطني غيور .. ولكن تم دعمها من الخارج على قاعدة السيسي المجاور ..
المالية سعادة العميد لا تريد المتردية والنطيحة من الشركات الأمنية …والناس عارفة الشركات محور الخلاف والمتمترس عليها .. والشعب بقي الآن مفتح وعارف ما له وما عليه