



أكّد مصدر أمني رفيع، سحب الجواز السوداني من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي القيادي الإسلامي البارز، زعيم حركة النهضة التونسية.

وأوضح المصدر بحسب (سكاي نيوز عربية) أمس، أنّ الخطوة جاءت ضمن إجراءات اتّخذتها الحكومة الانتقالية مؤخراً لضبط التلاعُب الذي حدث إبان فترة حكم المعزول عمر البشير والذي أتاح للكثير من قادة الجماعات الإرهابية وغيرهم الحصول على جوازات غير شرعية واستخدامها في أعمال تضر بسُمعة البلاد، وأشار إلى أن الغنوشي مُنح الجواز السوداني في تسعينيات القرن الماضي دون استيفاء الشروط القانونية، أو البقاء في البلاد للفترة الزمنية التي تمكنه من ذلك، ما يُعد أمراً غير قانوني، وهو ما دفع السلطات لسحبه منه الأسبوع الماضي.

صحيفة الصيحة