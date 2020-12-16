رئيس أركان الجيش: “استعان البعض على القوات المسلحة بالأجنبي واستجلبوا لذلك القوانين من وراء البحار“





أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن استعان البعض عليها بالأجنبي واستجلبوا لذلك القوانين من وراء البحار. وأضاف الحسين، خلال مخاطبة بأكاديمية نميري العسكرية العليا، في تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (32)، أن القوات المسلحة الجيش الذي يرومه الوطن وليست جماعة مسيسة ولا تهوى السلطة ولا تحترف الانقلابات والجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا، وحلت محلها المليشيات. وأوضح الحسين، أن القوات المسلحة أساسها متينٌ، لأن قاعدته الشعب السوداني، وعقيدتها هي واجبها المقدس الموكل لها وفقاً للدستور. وقال، إن القوات المسلحة السودانية ليس كجيوش الدول التي انهارت أمام شعبها وحلت محلها الجماعات المسلحة، وقال إنها باقية ما دامت دولة السودان باقية، وستظل القوات المسلحة واعيه ومحصنة وعصية على التحديات والمتربصين بها. وشهد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، باكاديمية نميري العسكرية العليا، احتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (32) والحرب العليا رقم ( 20) وذلك بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة بمباني الأكاديمية بأم درمان. وأكد رئيس هيئة الأركان، خلال حديثه في الاحتفال وفق صحيفة حكايات، أن القوات المسلحة مستمرة في تطوير المناهج و العمل على مراجعات برامج التدريب و فنون القتال والحرب وفي كافة المجالات، ونوه إلى أن الدارسين نالوا التدريب في العلوم العسكرية والسياسية والاجتماعية والإستراتيجية، لافتا إلى أنهم في أتم الاستعداد لتحمل المسئولية في مواقعهم المختلفة مدنيين وعسكريين. وتضم الدورات عددا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة إلي جانب قيادات من الخدمة المدنية وعدد مقدر من الضباط من الدول الصديقة والشقيقة.

الخرطوم ( كوش نيوز)