



أصدرت القوات المسلحة بيانا اليوم حول تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من قبل قوات ومليشيات اثيوبية داخل الاراضي السودانية اكدت فيه أنها ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة أثيوبيا وأثارها علي البلاد من تدفق اللاجئين وعدم الإستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اتخذت عدد من الإجراءات من بينها السماح للاجئين الأثيوبين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها، إلي جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الإنتشار والإنفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون إستغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضي البلاد لإنطلاق أي نوع من العمليات وحماية الأراضي السودانية من أي مهددات.

وأشار البيان إلى تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود للسودانية.

وقيما يلي سونا نص البيان:

بيان من القوات المسلحة حول إعتداءات المليشيات الأثيوبية

لقد ظلت القوات المسلحة ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة أثيوبيا وما ترتب عليها من أثارعلي السودان تمثلت في تدفق اللاجئين الأثيوبين إلي داخل الأراضي السودانية وحالة عدم الإستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين ،هذا الأمر الذي إتخذت حياله القوات المسلحة عدد من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الأثيوبين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم إلي جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الإنتشار والإنفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون إستغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضينا لإنطلاق أي نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات.

مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر/2020م وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات وعليه تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل علي العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة علي حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتي أخر جندي .. المجد للوطن والجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

المركز الإعلامي العسكري 16ديسمبر 2020م

سونا