مستشار بالأمم المتحدة: يجب الاهتمام بالموارد الداخلية عقب رفع إسم السودان من الإرهاب





دعا المستشار الاقليمي بالامم المتحدة أحمد حسين إلى الاهتمام بالتنمية والموارد الداخلية قبل الدخول في شراكات مع دول أخرى عقب رفع اسم السودان من قائمة الارهاب وقلل من الاعتماد على القروض الخارجية.

وقال خلال مخاطبته ورشة (توطين وتنفيذ جدول أعمال 2030 لاهداف التنمية المستدامة) بوزارة الثقافة أمس :”الأمر ليس مسألة قروض فقط بل هنالك جوانب أخرى تستلزم حشد الموارد” وقطع بأنه اذا لم تتغير عقلية ادارة الولايات في الموارد لا يمكن المضي في تنفيذ اتفاقية السلام التي تم توقيعها مع قوى الكفاح المسلح وانتقد عدم اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة مؤكداً ان وزارة المالية تقوم بوضع الموازنة دون أية اعتبارات لذلك.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة