رقمٌ “مخيفٌ” لإصابات “كورونا” في السودان… وعدّاد الوفيات يرتفع





بعدّة معامل في السودان بحسب ما كشف التعميم الصادر عن وزارة الصحة.

أعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل”401″ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، في تقريرٍ صادر ليومي الأثنين والثلاثاء، إنّ ولاية الخرطوم سجّلت”342″، الجزيرة”21″ النيل الأبيض”2″، سنار”4″، النيل الأزرق”5″، الشمالية”8″، نهر النيل”8″، شمال دارفور”1″، جنوب دارفور”1″، كسلا”2″، والبحر الأحمر”7″.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”22265″، وتعافى”12873″، وتوفي”1408″.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على ضرورة اتّباع طرق الوقاية وضرورة التبليغ حال الاشتباه.

باج نيوز