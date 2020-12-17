مدني عباس..منصب جديد في التشكيل الحكومي المرتقب





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” عن اتّجاهٍ برز بشأن نقل وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني لتولي منصب وزارة شؤون مجلس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ الخطوة ما زالت في مرحلة التشاور، وأشارت إلى أنّ المنصب الجديد يجد منافسة من الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد سلك ومهيب صديق.

وأوضحت المصادر أنّ هناك مقترحًا بمغادرة عمر مانيس، ليتولى منصب مندوب السودان في الأمم المتحدّة.

ووقعت الحكومة وممثلون عن “الجبهة الثورية”، في الثالث من أكتوبر الماضي، اتفاق سلام في جوبا.

باج نيوز