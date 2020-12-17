سياسية
مدني عباس..منصب جديد في التشكيل الحكومي المرتقب
أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” عن اتّجاهٍ برز بشأن نقل وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني لتولي منصب وزارة شؤون مجلس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ الخطوة ما زالت في مرحلة التشاور، وأشارت إلى أنّ المنصب الجديد يجد منافسة من الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد سلك ومهيب صديق.
وأوضحت المصادر أنّ هناك مقترحًا بمغادرة عمر مانيس، ليتولى منصب مندوب السودان في الأمم المتحدّة.
ووقعت الحكومة وممثلون عن “الجبهة الثورية”، في الثالث من أكتوبر الماضي، اتفاق سلام في جوبا.
باج نيوز
3 تعليقات
مدني زي احمد بلال ايام الانقاذ الله يكون في العون البلد مافيها غير مدني ولا عشان اتقطع قميصو
ما لاقين ناس تعينوهم وزراء ولا شنو..! ولا علاقة مدني مع حمدوك مقياس.,!
افهمو الاوامر بتجي من فوق ماداير ليها درس عصر.