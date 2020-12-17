الجبهة الثورية تؤكد دعمها اللامحدود للقوات المسلحة وتدين الاعتداءات





أدانت الجبهة الثورية، بأغلظ العبارات، حوادث الغدر والاعتداء التي قامت بها القوات والمليشيات الإثيوبية ضد القوات المسلحة السودانية، وآخرها الكمين الذي تعرضت له قواتنا من قبل المليشيات والقوات الإثيوبية في منطقة أبو طيور والذي تسبب في خسائر في الأرواح والمعدات.

وقالت الجبهة في تعميم صحفي اليوم “الخميس”، إنها تتابع بإهتمام بالغ تطور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان من حيث تدفق اللاجئين على ولايات شرق السودان، وعدم استقرار الأحوال الأمنية على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأضاف: “إن الجبهة الثورية تؤكد دعمها اللامحدود للقوات المسلحة في تصديها للعدوان وفي حمايتها للارض والعرض وتؤكد وقوفها معها في خندق واحد من أجل حماية سيادة السودان أرضاً وشعباً”.

باج نيوز